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15:18 12 مايو/ أيار 2018
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    الصاروخ الذي أطلقته أنصار الله على الرياض

    بعد مبادرة وقف إطلاق الصواريخ... الحوثي يوجه رسائل جديدة للتحالف

    © REUTERS / HANDOUT
    العالم العربي
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    وجه القيادي البارز في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، عدة رسائل إلى قادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن.

    وقال حساب منسوب للحوثي، وهو رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية" في الجماعة، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن هناك أزمة كبيرة واختلافا كبيرا في الرؤية والتكتيك بين دول ما وصفه بـ"العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه"، قائلا: "ستجدون في القريب انفراط في عقد التحالف الإرهابي".

    وكان الحوثي عرض مبادرة، أمس الجمعة، لإيقاف إطلاق الصواريخ على المملكة، مقابل إيقاف الغارات التي يشنها التحالف على اليمن، غير أن المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، رفضها في تصريحات تلفزيوينة.

    وأشار المتحدث باسم التحالف إلى تعنت ورفض الجماعة أي مبادرة لحل الأزمة سياسيا، مؤكدا أنه لا يوجد خلاف بين أركان التحالف، وأن خلاف الحكومة الشرعية مع الإمارات ينحصر في اختلافات وجهات النظر حول معالجة بعض الأمور.

    لكن الحوثي أرفق عدة روابط في تغريدة أخرى وقال: "لناطق العدوان هذه الروابط تؤكد مجانبة (إسماعيل) ولد الشيخ (المبعوث الأممي السابق لليمن) وأنت للحقيقة وتكشف الرافضين للسلام من مرتزقتكم وكيف انقلبوا على اتفاق الكويت وأعلنوا ذلك لأنه لا يهمهم شعب اليمن ".

    وتطرق الحساب المنسوب للحوثي إلى التقارير الإعلامية التي زعمت أن الدفاع المدني السعودي، أرسل رسائل نصية للمواطنين والمقيمين على هواتفهم، يطالبهم فيها بعدم تصوير مواقع سقوط شظايا الصواريخ، تزامنا مع تفعيل منظومة صافرات إنذار جديدة، دوت في الرياض بعد يوم من اعتراض صواريخ حوثية.

    وقال القيادي في الجماعة: "الذي يضمن للسعوديين عدم التصوير وعدم التساقط ويضمن عدم الإعلان مجددا على STC ويخفف جهودكم الرقابية والعقابية التي قد تتخذونها ضد المواطنين أو المقيمين بهذا الرابط (رابط التغريدة التي أعلن فيها المبادرة) فهي آلية نابعة من المصلحة الوطنية وتعظيم للشهر المبارك الذي سيحل على الأمة الإسلامية بعد أيام".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار الحوثيين, أخبار أنصار الله, أخبار اليمن, الحرب اليمنية, جماعة أنصار الله الحوثي, التحالف العربي, محمد علي الحوثي, السعودية, اليمن
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