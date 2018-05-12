تحذير... عيون السعوديات تواجه هذا الخطر

وحذرت الهيئة العامة، في بيان على موقعها الإلكتروني، من منتج كحل عيون يحمل اسم "عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY" لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به.
ونصحت المستهلكين، بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذا المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
#الغذاء_والدواء تحذّر من منتج كحل عيون "عموري للعود خلاصة الكحل الأثمد الأصفهاني AMORY" لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاصhttps://t.co/73aGs7rARI pic.twitter.com/BBVvjTG4Qu— هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) ٦ مايو ٢٠١٨
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