تحذير... عيون السعوديات تواجه هذا الخطر

وحذرت الهيئة العامة، في بيان على موقعها الإلكتروني، من منتج كحل عيون يحمل اسم "عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY" لاحتوائه على نسبة عالية من الرصاص، تجاوزت الحد المسموح به.

ولفتت إلى أنها حللت عينات من منتجات الكحل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء المنتج "عموري للعود خلاصة الكحل الإثمد الأصفهاني AMORY"، على نسبة عالية من الرصاص تجاوزت الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية رقم GSO 1943، مشيرة إلى أن التعرض لنسب عالية من الرصاص يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت المستهلكين، بعدم استخدام المنتج، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج، وأكدت الهيئة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب هذا المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.