أميرة سعودية "مزيفة" هددت بقتل ضباط واقتحام البيت الأبيض

هددت امرأة، زعمت أنها أميرة سعودية، السفارة السعودية في واشنطن، بمحاولة اقتحام البيت الأبيض.

ووفقًا لإفادة خطية قدمها ضابط في المخابرات الأمريكية هذا الأسبوع، هددت المرأة التي تُدعي لاتويا ماهوني سميث لاتويا سميث بقتل ضباط القوات الخاصة الأمريكية، حسبما جاء في تقرير لموقع NBC washington الأمريكي.

Woman Claims to Be Saudi Arabian Crown Princess, 'Menaces' Saudi Embassy: Secret Service | NBC4 Washington https://t.co/V4P7oQZfPn via @nbcwashington — Whistleblower (@MediterrNewsNet) May 12, 2018

وقامت لاتويا بعدة محاولات لدخول السفارة السعودية في شارع في شمال غرب العاصمة الأمريكية، واشنطن، حتى بعد صدور قرار بمنعها من دخول السفارة.

وحاولت ماهوني سميث رؤية سفير المملكة وادعت أن لديها وثائق سرية. وكانت قد أدعت أنها أميرة سعودية وهددت بقتل رجال الأمن وفقاً لسجلات المحكمة التي قدمها أحد موظفي الخدمة السرية.

وتُتهم ماهوني بتهديد البيت الأبيض. ووفقا للادعاء المحكمة:

في 12 مارس/آذار، 2018، اتصلت (لاتويا ماهوني سميث) بالمكتب المباشر والهواتف المحمولة لموظفي مكتب وزارة الخارجية ثماني مرات، وطلبت بالسماح لها بالدخول إلى البيت الأبيض باعتبارها عضو في الوفد الرسمي السعودي للمشاركة في اجتماع الرئيس الأمريكي وولي العهد، محمد بن سلمان في 20 مارس/آذار الماضي.

ولدى لاتويا ماهوني أيضا تاريخ إجرامي بولاية فلوريدا الأمريكية، وفقا لوثائق المحكمة.