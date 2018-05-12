مقتل 4 وإصابة 9 بآخرين بغارات لطيران التحالف على محافظة الحديدة

سقط 13 يمنيا بين قتيل ومصاب، بغارات شنها طيران التحالف العسكري العربي ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليوم السبت، على مناطق متفرقة بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ مصدر محلي في المحافظة وكالة "سبوتنيك"، بأن "طيران التحالف العربي، استهدف اليوم، مزرعة في مديرية الجراحي جنوب الحديدة، ما أسفر عن مقتل 4 وإصابة 9 آخرين".

وأشار المصدر إلى أن طيران التحالف كثف غاراته على مديرية بيت الفقية، حيث استهدف بـ 7 غارات منطقة الجاح، كما قصف مديرية الصليف بغارتين على منطقة رأس عيسى، وغارة على جزيرة الرشة".

© REUTERS / KCNA التحالف العربي يكشف مناطق إطلاق الصواريخ الباليستية على السعودية

وأضاف أن التحالف "نفذ غارة على مديرية اللحية واستهدف بغارة أخرى الساحل في مديرية الدريهمي".

وتأتي الغارات المكثفة للتحالف على الحديدة في ظل معارك تشهدها أطراف مديريتي حيس الجراحي جنوب الحديدة، بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، ومسلحي الحوثيين.

يذكر أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يشن منذ 26 آذار/مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن، في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في كانون الثاني/يناير 2015.

وأسفر النزاع في اليمن، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.