قتلى وجرحى من الجيش السعودي في هجمات لـ"أنصار الله"

سقط قتلى وجرحى من العسكريين السعوديين واليمنيين بقصف شنه مسلحو جماعة أنصار الله، مساء اليوم السبت، 12 مايو/أيار، على مواقع عدة بقطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري، في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مدفعية أنصار الله استهدفت اليوم السبت، تجمعات للجيش السعودي وأخرى تابعة لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في ملحمة وقلة الشخف ومعريضة بجيزان"، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف المصدر، أن "قصفا آخر بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية نفذه مسلحو أنصار الله على تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في بوابة الموسم وخلف منفذ الطوال الحدودي في جيزان "، مشيراً إلى مقتل 3 جنود يمنيين بعمليات قنص لمسلحي أنصار الله غرب موقع السديس في نجران

في السياق ذاته، أحبط مسلحو جماعة أنصار الله محاولة تسلل لقوات الرئيس هادي باتجاه موقع عسكري في جيزان وأسقطوا عددا من المهاجمين بين قتيل وجريح، موضحا أن محاولة التسلل جرت باتجاه جبل حوالي الخاضع لسيطرة الجماعة، ويقع بمحاذاة جبل قيس.

كما تمكن مسلحو الجماعة، وفقاً للمصدر العسكري، من إعطاب دبابة سعودية وقتل طاقمها بصاروخ موجه في موقع الطلعة بنجران جنوب غربي السعودية أيضاً، كما استهدفوا بصاروخ موجه جرافة عسكرية سعودية في موقع المحروق في جيزان.

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير تتعرض لعمليات استهداف ينفذها مسلحو جماعة أنصار الله تتنوع بين هجمات صاروخية ومدفعية، وعمليات قنص وكمائن، كرد على عمليات يقوم بها التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن منذ 26 آذار/مارس 2015، لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة في كانون الثاني/يناير 2015.