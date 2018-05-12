الكشف عن عشاء "سري" بين مسؤول عربي بارز ونتنياهو

كشفت وكالة "الأسوشيتد برس"، عن لقاء جمع سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارة الأخير إلى واشنطن في مارس/آذار الماضي.

ووفقا للوكالة، تناول نتنياهو العشاء في أحد المطاعم، وكان السفير الإماراتي متواجدا في المكان، وحين علم العتيبة بوجود نتنياهو دعاه هو وزوجته سارة إلى طاولته وتحدثا في بعض الأمور السياسية.

© REUTERS / AMIR COHEN نتنياهو: تحرك إسرائيل كان رسالة واضحة للأسد

ويأتي الكشف عن اللقاء بين نتنياهو والعتيبة عقب أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، وهو القرار الذي لقي ترحيبا من السعودية و الإمارات

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع شهد تواجد ستة أشخاص حضروا العشاء أو تم إطلاعهم عليه بشكل شبه رسمي، كونه كان خارج الإطار الرسمي بين البلدين.

ورفضت السفاراتان الإماراتية والإسرائيلية في الولايات المتحدة، التعليق على الأمر.

وتشهد الفترة الحالية تقاربا بين إسرائيل والدول الخليجية وتحديدا الإمارات والسعودية، في ظل حالة العداء المشترك مع إيران.