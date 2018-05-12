الكشف عن عشاء "سري" بين مسؤول عربي بارز ونتنياهو

ووفقا للوكالة، تناول نتنياهو العشاء في أحد المطاعم، وكان السفير الإماراتي متواجدا في المكان، وحين علم العتيبة بوجود نتنياهو دعاه هو وزوجته سارة إلى طاولته وتحدثا في بعض الأمور السياسية.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع شهد تواجد ستة أشخاص حضروا العشاء أو تم إطلاعهم عليه بشكل شبه رسمي، كونه كان خارج الإطار الرسمي بين البلدين.
ورفضت السفاراتان الإماراتية والإسرائيلية في الولايات المتحدة، التعليق على الأمر.
وتشهد الفترة الحالية تقاربا بين إسرائيل والدول الخليجية وتحديدا الإمارات والسعودية، في ظل حالة العداء المشترك مع إيران.
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