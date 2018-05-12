"سبوتنيك" تنشر نسب مشاركة العراقيين المصوتين على الانتخابات البرلمانية

تنشر "سبوتنيك" نسب مئوية متفاوتة لمشاركة العراقيين في بعض المحافظات من شمال وجنوب العراق، بالتصويت على الانتخابات البرلمانية، اليوم السبت، 12 مايو/ أيار.

وارتفعت نسب توافد الناخبين العراقيين على مراكز الاقتراع في عموم العراق وإقليم كردستان، بعد منتصف نهار اليوم، بعد إقبال ضعيف سجل صباحا وسط مقاطعة واسعة من قبل الكثير من المواطنين.

وكشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، علي البياتي، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك" في بغداد، مساء اليوم — نقلا عن موظفي المفوضية المراقبين في كل مراكز الاقتراع — عن نسب المشاركين في التصويت العام على الانتخابات البرلمانية.

وعدد البياتي المحافظات والنسب وهي:

المحافظة التي سجلت أعلى نسبة بعدد المقبلين على مراكز الاقتراع ومحطات الانتخاب، في النجف، وسط البلاد، بنحو 43 بالمئة بعد أن كانت نسبتها حتى الظهر 40 بالمئة.

وبلغ عدد الناخبين في محافظة النجف، الذين أدلوا بأصواتهم في 1952 محطة، (895) ألف ناخب.

وتلت النجف، محافظة نينوى ومركزها الموصل، التي حررت من قبضة "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالكامل في 31 أغسطس/ أب العام الماضي، بنسبة ناخبين بلغت 34 بالمئة.

وأكمل البياتي، أن محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، حصل فيها زيادة ملحوظة في نسبة المصوتين على الانتخابات، مشيرا أيضا إلى نسبة مصوتين، أخرى هي لمحافظة الديوانية، جنوب البلاد، بواقع 37 بالمئة.

أما العاصمة بغداد، لم تتجاوز نسبة المصوتين فيها على اختيار أعضاء البرلمان، الـ25 بالمئة، حسبما ذكر البياتي، متداركا، لكنها سجلت في يوم الاقتراع الخاص بمنتسبين الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي، 10 مايو، نسبة 70 بالمئة.

وأغلقت مراكز الاقتراع للتصويت على الانتخابات البرلمانية، وهي الأولى التي تجري في العراق بعد تحرره بالكامل من سيطرة "داعش" الإرهابي، بتمام السادسة من مساء اليوم حسب التوقيت المحلي.