خروج 2000 شخص من المسلحين وعائلاتهم من الرستن إلى شمال سوريا

صرح مصدر أمني أن 2000 شخص من المسلحين وعائلاتهم خرجوا من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي، في إطار تنفيذ اتفاق إخلاء ريف حمص الشمالي من السلاح والمسلحين.

حمص — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" إن "2000 شخص من المسلحين وعائلاتهم خرجوا من مدينة الرستن بريف حمص الشمالي في إطار تنفيذ اتفاق إخلاء ريف حمص الشمالي من السلاح والمسلحين".

وأوضح المصدر أن من بينهم 786 مسلحا من فصيل "أهل السنة والجماعة" و439 امرأة، و665 طفلا من عائلاتهم خرجوا من الرستن تقلهم 33 حافلة و102 سيارة خاصة باتجاه إدلب.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy سوريا... إتمام إجلاء المسلحين من "اليرموك"

وفي السياق ذاته، بدأت صباح اليوم الإجراءات لإخراج دفعة رابعة من الإرهابيين وعائلاتهم من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي باتجاه شمال سوريا بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب ودخول الجيش العربي السوري إليها وإعادة جميع مؤسسات الدولة إليها بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وأفاد مراسل "سانا" في حماة بتجهيز 70 حافلة تقل المئات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم وإخراجها عبر ممري الرميلة والرستن من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي تمهيدا لنقلهم إلى شمال سوريا.