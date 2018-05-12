مفوضية الانتخابات العراقية: نسبة المشاركة في التصويت اليوم بلغت 44.5 بالمئة

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أن نسبة المشاركة في التصويت اليوم بلغت 44.5 بالمئة.

بغداد — سبوتنيك. وقال رئيس الإدارة الانتخابية في مفوضية الانتخابات، رياض البدران، في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد مع أعضاء مجلس المفوضية أن "هذه النسبة تعتبر جيدة".

وأشار البدران إلى أنها "ليست نهائية كون نسبة إرسال النتائج من جميع المحطات الانتخابية في العراق بلغت 92 بالمائة وأن المفوضية بانتظار باقي النتائج التي ستكتمل غدا".

© REUTERS / ALAA AL-MARJANI "سبوتنيك" تنشر نسب مشاركة العراقيين المصوتين على الانتخابات البرلمانية

ونشرت "سبوتنيك" نسب مئوية متفاوتة لمشاركة العراقيين في بعض المحافظات من شمال وجنوب العراق، بالتصويت على الانتخابات البرلمانية اليوم.

وكانت المحافظة التي سجلت أعلى نسبة بعدد المقبلين على الاقتراع، النجف، وسط البلاد، بنحو 43 بالمئة حيث بلغ عدد الناخبين فيها 895 ألف ناخب.

وتلت النجف، محافظة نينوى ومركزها الموصل، بنسبة ناخبين بلغت 34 بالمئة.

ونالت محافظة صلاح الدين، شمالي بغداد، زيادة ملحوظة في نسبة المصوتين على الانتخابات.

أما العاصمة بغداد، لم تتجاوز نسبة المصوتين فيها على اختيار أعضاء البرلمان، الـ25 بالمئة، لكنها سجلت في يوم الاقتراع الخاص بمنتسبين الأجهزة الأمنية يوم الخميس الماضي، 10 أيار/ مايو، نسبة 70 بالمئة.