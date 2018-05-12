القوات الحكومية اليمنية تستعيد موقعين استراتيجيين جنوب غربي تعز

تمكنت قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف من استعادة السيطرة على مواقع جديدة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

صنعاء — سبوتنيك. وأبلغ وكالة "سبوتنيك"، مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني أن "الجيش سيطر اليوم السبت 12 مايو/ أيار، على التبة السوداء وتبة الشيكي الاستراتيجيتين في جبهة الكدحة جنوب غربي تعز، إثر هجوم شنه على مواقع للحوثيين".

وأكد المصدر: "مقتل 8 من الحوثيين خلال المعارك التي دارت عقب هجوم القوات الحكومية، وانتهت بالسيطرة على الموقعين الاستراتيجيين".

يأتي ذلك عقب ساعات من سيطرة اللوائين الثاني والسادس عمالقة التابعين للجيش على مديرية الوازعية غرب تعز.

على صعيد آخر، أحبطت قوات الرئيس هادي هجوماً لمسلحي أنصار الله في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وأوضح مصدر عسكري في المحافظة لوكالة "سبوتنيك"، "أن الجيش والمقاومة الشعبية تمكنوا من صد هجوم للحوثيين على مواقعهم بمنطقة الجسيمة في بلاد الجوف وشرق جبل نوفان الاستراتيجي في مديرية القريشية، وكبدوهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وكانت القوات الحكومية سيطرت في وقت سابق اليوم، باسناد من طيران التحالف على منطقتي حوران وقانية الواقعتين بين محافظتي البيضاء ومارب، كما بدأت عملياتها في منطقة الوهبية التابعة لمديرية السوادية في البيضاء بغطاء جوي من التحالف.