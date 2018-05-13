إعدام 3 يمنيين بتهمة التخابر مع السعودية والقتال بصفوف القاعدة

قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله"، بإعدام ثلاثة يمنيين لإدانتهما بـ"التخابر مع السعودية والانضمام لتنظيم القاعدة"، حيث أدين اثنان منهم بالتجسس لصالح السعودية، فيما أدين الثالث بالقتال في صفوف تنظيم القاعدة "الإرهابي".

ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبأ"، تم إدانة عبدالرحمن الشيبة، وعصام الطيب؛ بتهمة "التخابر مع دولة أجنبية وإعانة" دولة السعودية خلال الفترة من 2015- 2016، ومعاقبتهما بالإعدام.

© REUTERS / Naif Rahma اليمن... مقتل 3 جنود و5 من عناصر القاعدة شرق أبين

وتم إدانة محمد صادق عبده محمد المطحني، وإبراهيم على صالح عبدالله حزام بتهمة الاشتراك خلال الفترة من 2011 إلى 2014، مع تنظيم القاعدة في مهاجمة القوات المسلحة والأمن والمنشآت العسكرية والممتلكات العامة، وأعمال تفجير وتخريب وإتلاف وقتل ونهب واغتيالات.

وحكم على المطحني بالإعدام حدا، وعلى إبراهيم حزام بالحبس عشر سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليه.

وعلى ذات الصعيد، حكمت المحكمة على عبدالرحمن على علي الشيبة، وعصام عزيز عزي الطيب، المتهمين بتهمة التخابر مع السعودية، بالإعدام.