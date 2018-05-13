الشرطة العسكرية الروسية تبدأ بدوريات في أحياء دمشق المحررة

بدأت وحدات الشرطة العسكرية الروسية، بدوريات في الأحياء الجنوبية من دمشق، والتي جرى تحريرها من أيدي المسلحين.

دمشق — سبوتنيك. وتقوم الشرطة العسكرية بدوريات في مناطق بيت سحم وسيدي مقداد وببيلا ويلدا.

© REUTERS / ALI HASHISHO بالفيديو... الشرطة العسكرية الروسية تراقب الأطراف لإنجاح اتفاق الوسط السوري

ومن أجل توفير النظام والقانون، تعمل دوريات راجلة ومحمولة في جميع الشوارع الرئيسية من الأحياء، وتقيم مراكز للمراقبة.

كما تقوم وحدات الشرطة العسكرية بالمناوبة على مدار الساعة.

وقد جرى فتح مراكز لتبادل المعلومات مع السكان.