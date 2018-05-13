اعتداءات على حرس الأقصى واقتحامات جماعية واسعة

وقال المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس إن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية جماعية وعلنية غير مسبوقة في المسجد الأقصى.
ويشهد الأقصى توترا شديدا بفعل الاقتحامات الجماعية الواسعة، والتي تعدت حتى الآن الـ 400 مستوطن، معظمهم بلباسهم التلمودي التقليدي.
وامتد التوتر إلى البلدة القديمة، تزامنا مع احتفالات مبكرة لعصابات المستوطنين بما يسمى بـ"يوم القدس" (ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة)، تخللها الغناء الصاخب، والهتافات العنصرية في أزقة وشوارع القدس القديمة خاصة بالقرب من باب السلسلة بعد انتهائهم من اقتحام الأقصى.
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