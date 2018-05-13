اعتداءات على حرس الأقصى واقتحامات جماعية واسعة

اعتدت قوات الأمن الإسرئيلية الخاصة على حراس المسجد الأقصى صباح اليوم الأحد بعد اعتراضهم على أداء المستوطنين لصلوات جماعية وعلنية في باحات المسجد خاصة في منطقة باب السلسلة.

وقال المنسق الإعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس إن المستوطنين أدوا صلوات تلمودية جماعية وعلنية غير مسبوقة في المسجد الأقصى.

© REUTERS / Baz Ratner خطيب الأقصى: التفريط في القدس تفريط في مكة والمدينة (فيديو)

وخلال اعتداءات القوات الإسرائيلية الخاصة الوحشية على العاملين في الأقصى، اعتقلت الحارس محمد الصالحي على الأقل، وأصابت عددا منهم" كما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا ".

ويشهد الأقصى توترا شديدا بفعل الاقتحامات الجماعية الواسعة، والتي تعدت حتى الآن الـ 400 مستوطن، معظمهم بلباسهم التلمودي التقليدي.

وامتد التوتر إلى البلدة القديمة، تزامنا مع احتفالات مبكرة لعصابات المستوطنين بما يسمى بـ"يوم القدس" (ذكرى احتلال الشطر الشرقي من المدينة)، تخللها الغناء الصاخب، والهتافات العنصرية في أزقة وشوارع القدس القديمة خاصة بالقرب من باب السلسلة بعد انتهائهم من اقتحام الأقصى.