استقالة مدير مكتب الحريري بعد خسائر تيار المستقبل في الانتخابات

وقال الحريري في كلمة الأسبوع الماضي بعد الانتخابات إن تيار المستقبل كان يتوقع نتيجة أفضل مؤكدا أن "هناك ثغرات كانت في تيار المستقبل وكل واحد مسؤول عنها ستتم محاسبته" كما نقلت وكالة "رويترز".
وفاز تيار المستقبل بعشرين مقعدا بعدما حصد 33 مقعدا في الانتخابات السابقة التي جرت في 2009.
وحقق حزب الله مكاسب كبيرة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وحصدوا ما يربو على نصف مقاعد البرلمان.
وفاز حزب القوات اللبنانية بـ 15 مقعدا أي أنه ضاعف عدد نوابه تقريبا.
وتنتهي فترة ولاية البرلمان الحالي في 20 مايو/ أيار ومن المتوقع أن تكون مفاوضات تقسيم المناصب في الحكومة الجديدة صعبة.
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