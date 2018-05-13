مجلس التعاون الخليجي يطالب إيران بتحقيق 5 متطلبات

قال عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إن هناك خمسة متطلبات على إيران تحقيقها إن كانت حريصة على أمن المنطقة.

وأشار، خلال الدورة الثانية من منتدى قمة بيروت، إلى أن "المتطلبات الخمسة هي اكتمال الملف النووي من ناحية التفتيش والرقابة وفترة انتهاء الاتفاق، وعدم تزويد الإرهابيين بالصواريخ الباليستية، واحترام قرارات مجلس الأمن، وعدم التدخل بشؤون الدول المجاورة، وعدم دعم الأعمال الإرهابية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

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وأكد أن هذا "ما سوف يجعل منطقتنا آمنة، والعالم يحتاج لأن تكون المنطقة كذلك حتى تقوم بدورها في تحقيق الازدهار والتنمية".

وتابع قائلا: "دول مجلس التعاون تريد شرق أوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية، وأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صنع فرصة لإيران لتغيير مسارها، وعلى إيران احترام ميثاق الأمم المتحدة، والكف عن تزويد الحوثيين والإرهابيين بصواريخ تهدد المنطقة".

وفي الشأن الخليجي، قال الزياني إن "شعوب المجلس متماسكة، ومن خلال تماسك المجلس عبر مؤسساته وتشريعاته، وأسلوب وعملية اتخاذ القرارات فيه".

وأشار إلى "وجود تماسك أمني قوي عبر الاتفاقية الدفاعية المشتركة، وكذلك منظومات قوات درع الجزيرة، والقيادة العسكرية الموحدة، ومركز عمليات القوات الجوية والدفاع الجوي الموحد، ومركز العمليات البحرية الموحد، والقوة البحرية (81)، والشرطة الخليجية".

وأشار الدكتور عبد اللطيف الزياني إلى أن المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة اليمنية لقيت دعما ومساندة عربية وإقليمية ودولية، موضحا أن "اليمن جار شقيق لدول المجلس التي تعمل لمعالجة الأزمة اليمنية من خلال ستة مسارات، أولا بالحل السياسي وهو رغبة مجلس التعاون من الأساس، أما المسار الثاني فهو استخدام القوة لإعادة الحكومة الشرعية والعودة الى المسار السياسي، والمسار الثالث يتمثل في تقديم المساعدات الإنسانية".