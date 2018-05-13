قائمة العبادي تتصدر النتائج الأولية للانتخابات العراقية

أعلن المتحدث باسم "ائتلاف النصر" الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عن تصدر القائمة في النتائج الأولية للانتخابات النيابية بفارق 10 مقاعد، عن "قائمة سائرون" الذي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث حسين العادلي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأحد "نتصدر إلى الآن نتائج الانتخابات وبفارق 10 مقاعد عن أقرب المنافسين قائمة سائرون".

وبشأن التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة وما هي القوى السياسية الأقرب لائتلاف النصر أوضح العادلي أن "هذا الموضوع سابق لأوانه وأن الائتلاف بحاجة أولا إلى معرفة الحجم الانتخابي لكل كتلة وبرنامجها الانتخابي السياسي ثم يصار إلى مرحلة المفاوضات".

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وقال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، أمس السبت، إن المحافظات المحررة شهدت إجراء عملية التصويت الحر للمرة الأولى بعد هزيمة "داعش"، (المحظور في روسيا).

مشيرا في بيان نقلته "السومرية نيوز"، إلى أنه "تمت بعون الله هذا اليوم عملية الاقتراع العام في عموم محافظات العراق وتمكن أبناء شعبنا العزيز من الإدلاء بأصواتهم لإختيار ممثليهم بحرية وأمان".

وجرت في العراق أمس، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 بالمئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الاولية غير الرسمية، فيما تؤكد مصادر في المفوضية إعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.