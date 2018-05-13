مصدر برلماني: تعديلات وزارية محتملة في تونس

قال مصدر في البرلمان التونسي، اليوم الأحد 13 مايو/ أيار، إن تعديلات وزارية محتملة في حكومة يوسف الشاهد قد تتم خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن الأحزاب السياسية ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لمناقشة الصياغة الأولية لوثيقة "قرطاج 2" والتوافق عليها للانتقال للمرحلة الثانية، وهي تقديم المقترحات بالحكومة الجديدة، أو التعديلات الوزارية أو تغيير الحكومة كلها.

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI تونس تعلن النتائج النهائية للانتخابات البلدية

وأوضحت المصادر أن الأحزاب المشاركة في "وثيقة قرطاج" بحثت، الفترة الماضية، تقييم الحكومة وبرامجها، وعلى هذا الأساس سيتم التعديل أو التغيير مع التقديم ببرامج للفترة المقبلة.

وقبل أيام أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس النتائج النهائية للانتخابات البلدية، حيث فاز المستقلون بـ 2367 مقعدا بنسبة 32%، وحلت حركة النهضة ثانيا بحصولها على 2135 مقعدا بنسبة 29%.

وجاء حزب نداء تونس، الذي يقوده الرئيس الباجي قايد السبسي، ثالثا بحصوله على 1595 مقعدا بنسبة 22%، وحصد الائتلاف اليساري الجبهة الشعبية 259 مقعدا بنسبة 3.6%، أما حزب الرئيس السابق منصف المرزوقي، حراك تونس الإرادة فحصل على 84 مقعدا بنسبة 1.7%.