ائتلاف "الوطنية" يطالب بإلغاء الانتخابات العراقية وتشكيل حكومة تصريف أعمال

طالب ائتلاف "الوطنية" بزعامة نائب رئيس الجمهورية العراقية إياد علاوي، اليوم الأحد، بإلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

© REUTERS / AKO RASHEED قائمة العبادي تتصدر النتائج الأولية للانتخابات العراقية

بغداد- سبوتنيك . وقال الائتلاف، في بيان، إنه "نظرا لعزوف الشعب العراقي الكريم عن المشاركة في الانتخابات بشكل واسع وانتشار أعمال العنف والتزوير والتضليل و شراء الأصوات واستغلال ظروف النازحين والمهجرين ، بالإضافة إلى ضبابية الإجراءات التي اتخذتها مفوضية الانتخابات في التصويت الإلكتروني بعد أن اعتاد المواطن على إجراءات مختلفة في كل الانتخابات السابقة وما ينتج عن هذا العزوف عن مجلس تشريعي يفرض فرضا على المواطن بعيدا عن رغبته فضلا عن حكومة ضعيفة لا تحظى بالثقة المطلوبة لنجاحها".

ودعا الائتلاف إلى "إعادة الانتخابات مع إبقاء الحكومة الحالية لتصريف الأعمال، لحين توفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات تعبر عن تطلعات الشعب العراقي".

وجرت في العراق أمس، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 % بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الأولية غير الرسمية، فيما تؤكد مصادر في المفوضية إعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.