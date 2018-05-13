مصدر يمني: قادة "الانتقالي" يلتقون رئيس "الجنوب" السابق والقيادات التاريخية في الإمارات

قال مصدر مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، إن عدة اجتماعات تمت مع القيادات التاريخية لـ"دولة الجنوب"، قبل الوحدة، ورئاسة وأعضاء المجلس، في الإمارات، لبحث مستقبل الجنوب ورسم سياسة تجمع كل الأطياف السياسية.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد 13 مايو / أيار، أن اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، أمس السبت، علي ناصر محمد، الرئيس السابق لدولة الجنوب، وجاء اللقاء امتدادا للقاءات والحوارات الجنوبية مع القيادات التاريخية، والنخب السياسية والشخصيات الفاعلة، من أجل تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتوحيد الموقف السياسي بما يحقق تلاحم الجنوبيين.

وتابع المصدر، أن أجواء التوافق سادت اللقاء، واتفق الجميع على مواصلة الحوارات واللقاءات خلال الفترة المقبلة.

وعقد الزبيدي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس لقاء مع عبدالرحمن بن علي الجفري، رئيس حزب "رابطة أبناء الجنوب العربي الحر"، والقائد في المقاومة الجنوبية عبدالعزيز الجفري.

© Photo / Southern Transitional Council العيدروس والجفري

ويأتي هذا اللقاء في إطار "تعزيز وحدة الصف الجنوبي وتبادل وجهات النظر من أجل توحيد الموقف السياسي وتعزيز الجبهة الداخلية الجنوبية أمام كل التحديات السياسية، التي تواجهها القضية الجنوبية في هذه المرحلة التاريخية المهمة".