موائد رمضانية في شوارع مصر بأسماء الجاليات في الخارج

وقعت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير، تتضمن إقامة عدد من الموائد الرمضانية لإفطار الصائمين في مصر على نفقة الجاليات المصرية في الخارج.

وأوضحت الوزيرة أن وزارة الهجرة تستهدف من وراء التعاون بموجب هذا البروتوكول، إقامة عدد من الموائد الرمضانية لإفطار الصائمين، وكذا توزيع كرتونة رمضان على المحتاجين في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان المعظم، من خلال مساهمات المصريين بالخارج في إطار مبادرة الوزارة "المصريين بالخارج.. فطارنا مع أهالينا" على أن يتم التنفيذ بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

© Sputnik . Ahmed Badr قبطي مصري يقيم موائد الرحمن في مصر لإطعام الصائمين

وأضافت أن الجانبين اتفقا على أن يكون قبول مساهمات المصريين بالخارج في هذه المبادرة بإيداع المبالغ المالية المتبَرع بها في حساب بنكي خاص بالمؤسسة، يخصص لهذا الغرض، على أن يتم موافاة الوزارة برقم هذا الحساب البنكي حتى يتسنى توجيه المصريين بالخارج للمساهمة في المبادرة من خلال الإيداع فيه، وكذا تلتزم المؤسسة بموافاة الوزارة، على وجه رسمي، بقيمة المبالغ التي تم ضخها في هذا الحساب لصالح هذه المبادرة.

كما أشارت إلى أن الوزارة تقوم أيضا بتقديم أي دعم معنوي يساهم في إنجاح المبادرة مما يسهل من عمل والتزامات المؤسسة، وكذلك عمل الإعلان والدعاية اللازمة عن مبادرتها "المصريين بالخارج" فطارنا مع أهالينا" من خلال الصفحة الرسمية للوزارة وأيضا وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة للوزارة، بهدف ترويج المبادرة والإعلان عن المنتجات التي تقدمها المؤسسة طوال شهر رمضان.

وبحسب البيان فإنه سيطلق اسم الجالية على كل مائدة رمضانية مخصصة لتبرعات الجالية وفقا لنسبة المساهمة في تكاليفها.