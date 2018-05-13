قائمة الدول المشاركة في احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تحتفل إسرائيل، غدا الاثنين 14 مايو / أيار، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسي، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل، التي يقابلها استعدادات فلسطينية للتعبير عن رفض القرار الأمريكي والتأكيد على "الحقوق الفلسطينية التاريخية".

أوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد 13 مايو / أيار، قائمة تضم 32 دولة سيشارك ممثلوها في احتفالات إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، المقرر له غدا الاثنين، بحضور إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد يضم 250 عضوا بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

© REUTERS / AMMAR AWAD إسرائيل تحتفل بذكرى "توحيد القدس" قبل افتتاح مقر السفارة الأمريكية الجديد

ولفتت الصحيفة إلى أنه رغم رفض الاتحاد الأوروبي لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، إلا أن عدد من دوله ستشارك في مراسم احتفالات إسرائيل بهذا الحدث، الذي سيجري غدا الاثنين، وسط غضب شديد من الفلسطينيين.

وتضم قائمة الدول التي ستحضر الاحتفالات: (ألبانيا، وأنغولا، والنمسا، والكاميرون، والكونغو، والكونغو الديمقراطية، وساحل العاج، وجمهورية التشيك، والدومنيكان، والسلفادور، وإثيوبيا، وجورجيا، وغواتيمالا، وهندوراس، والمجر، وكينيا، ومقدونيا، وبورما، ونيجيريا، وبنما، وبيرو، والفلبين، ورومانيا، ورواندا، وصربيا، وجنوب السودان، وتايلاند، وأكورانيا، وفيتنام، وبراجواي، وتنزانيا، وزامبيا".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل في 6 ديسمبر / كانون الثاني الماضي، وطالب وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل السفارة إلى مقرها الجديد.

ومن المقرر أن تجري إجراءات نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس غدا الاثنين 14 مايو، بمشاركة دولية، وغياب الدول العربية، وروسيا، والصين، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض الإجراء رغم مشاركة بعض دوله في الاحتفالات الخاصة به.