حضرموت... الانتقالي يدعو للاحتشاد تضامنا مع الإمارات

دعا اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية التابعة للمجلس الانتقالي بالجنوب اليمني، المواطنين في إقليم حضرموت إلى المشاركة في المهرجان الجماهيري بساحة "الحرية" في المكلا عاصمة الإقليم "للاحتفال بتأسيس المجلس وتأييد الإمارات".

وقال بن بريك في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأحد، 13 مايو/أيار، إن تلك الدعوات تأتي في إطار الاحتفاء بتأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، وتضامنا مع دولة الإمارات وتنديدا بحرب الخدمات.

© AFP 2018 / KHALED FAZAA أزمة سقطرى... معلومات تكشف لأول مرة عن وجود الإمارات ودورها جنوبي اليمن

وأوضح أن هناك مسيرة ستنطلق من جسر بارجاش وبن همام، صوب ساحة الحرية.

يذكر أن تلك الدعوات تأتي في أعقاب الأزمة الحادة، التي يعيشها إقليم جزيرة سقطرى، نتيجة الصراع الحاد بين الحكومة وبشكل خاص حزب الإصلاح وقوات النخبة السقطرية المدعومة إماراتيا، واتهامات متبادلة بين الأطراف حول أطماع ومشاريع إماراتية وتخطيط حكومي لجلب مقاتلين أجانب للسيطرة على الجزيرة، الأمر الذي دفع التحالف والمملكة العربية السعودية لإرسال لجنة ووفد لاحتواء الأوضاع.

وتواردت أنباء عن توافق بين جميع الأطراف على تسليم مرافق الجزيرة لقوات النخبة السقطرية وانسحاب القوات الإماراتية، وهو ما نفاه مصدر مسؤول بالمجلس الانتقالي.