مذكرة تفاهم بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من أجل "سيدات الزراعة"

شهدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في مصر، توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي، ومجموعة "دالتكس" الرائدة في الإنتاج الزراعي في مصر، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء العاملات في المجموعة والمالكات لمزارع صغيرة.

وينص الاتفاق على تعاون مشترك بين الفريق الاستشاري للمؤسسة من مجموعة "دالتكس" المتخصصة في الإنتاج الزراعي، في تحديد الحلول المستدامة والمجدية من أجل زيادة نسبة السيدات العاملات والمحافظة علي وظائفهن في مجموعة مختارة من المراكز التابعة للمجموعة، بالإضافة إلي زيادة أعداد السيدات المزارعات ومالكات للمزارع الصغيرة.

وأشارت نصر إلى أهمية هذا التعاون المشترك وأهمية هذه الخطوة، التي تأتي في ظل خلق فرص عمل للنساء وتحسين مصادر الدخل لهن، مؤكدة أن الحكومة المصرية تعمل بصورة مستمرة على دعم وتمكين دور المرأة على كل المستويات.

وقال هشام النجار، الرئيس التنفيذي لمجموعة دالتكس، إن هذه المبادرة تتيح للمجموعة دمج السيدات والرجال في عمليات الشركة، وتتيح فرصة متميزة للاستفادة من قاعدة أوسع وأكثر تنوعا من الموارد، سواء من حيث موظفي أو مزارعي الشركة ومن خلال شركاء النجاح، ويأتي هذا في سياق استراتيجية أعمال المجموعة وهي الأوسع نطاقا.

ومن ناحيته قال سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن خلق الفرص الاقتصادية للنساء في القطاعات الرئيسية كالزراعة يمثل أحد أبرز المحاور الاستراتيجية للمؤسسة، وأن أهمية الاستثمار في المرأة لا تقتصر على تعزيز النمو الاقتصادي، بل تعود بالنفع على الأعمال التجارية.