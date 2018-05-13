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16:54 13 مايو/ أيار 2018
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    أمير قطر وأمير الكويت

    بعد تصريحات قطر المفاجئة... رسالة أميرية إلى الملك سلمان

    © REUTERS /
    العالم العربي
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    تسلم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

    جاء ذلك خلال استقبال خادم الحرمين الشريفين، في مكتبه بقصر السلام بجدة اليوم لمعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية بدولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

    وزير خارجية قطر
    © REUTERS / NASEEM ZEITOON
    تصريحات صادمة من وزير خارجية قطر عن الصلح مع دول المقاطعة

    وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن الرسالة التي سلمها مبعوث أمير البلاد "تضمنت الإشارة إلى عمق العلاقات الوطيدة والمتينة بين البلدين والتطلع إلى تعزيزها في جميع المجالات"، كما تضمنت "آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

    كما وصل مبعوث الأمير ذاته إلى مملكة البحرين وسلم رسالة خطية من أمير الكويت إلى الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة. 

    وتتزامن الرسالتان إلى دولتي المقاطعة، مع تصريحات وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، التي استبعد فيها التوصل إلى حل على المدى القريب للأزمة الخليجية التي قاربت إتمام عامها الأول.

    وكان وزير الخارجية الكويتي قد أكد، الجمعة، إن مساعي أمير البلاد مستمرة لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ منتصف العام الماضي، والتي وصفتها بـ"المؤلمة والمضرة". 

    وفي 5 يونيو/حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارًا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

    أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
    © Sputnik . vitali belosov
    رسالة من أمير قطر إلى البشير... ووعد إماراتي رسمي برفع الحصار

    وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، في مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

    وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

    وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

    وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات اليوم، إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.

    واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة الخليجية"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".

    انظر أيضا:

    تصريحات صادمة من وزير خارجية قطر عن الصلح مع دول المقاطعة
    رسميا... السودان يعلق على "ضغوط سعودية إماراتية لقطع العلاقات مع قطر وتركيا"
    رسالة من أمير قطر إلى البشير... ووعد إماراتي رسمي برفع الحصار
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    أخبار الأزمة الخليجية, أخبار قطر, الأزمة الخليجية, الخارجية القطرية, أمير الكويت, سلمان بن عبد العزيز آل سعود, السعودية, الكويت, قطر
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