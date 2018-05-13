الجيش السوري يدقق أسماء الإرهابيين المرحلين إلى الشمال السوري

بدأت، اليوم الأحد 13 مايو/ أيار، إجراءات إخراج الدفعة الخامسة من الإرهابيين وعائلاتهم إلى شمال سوريا، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق القاضي بإخلاء ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي من الإرهاب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أنه "تم تجهيز 32 حافلة تقل المئات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع الدولة السورية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي وإخراجها عبر ممر الرستن لنقلها في وقت لاحق إلى شمال سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت "سانا" بأنه تم تجهيز 18 حافلة تقل المئات من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم وإخراجها من ممر الرستن باتجاه نقطة التجميع النهائية قرب جسر المدينة بعد إجراءات تفتيش صارمة تم خلالها التدقيق في اللوائح الإسمية لمنع الإرهابيين من إخراج أي شخص من الأهالي تحت الضغط والتهديد.

© Sputnik . Morad Saeed شاهد... كيف بدت مناطق المسلحين الواقعة على طريق حمص - حماة

وأشارت الوكالة إلى أن الحافلات المجهزة تقف على الطريق الدولي قرب جسر الرستن، بانتظار إخراج باقي الحافلات التي يتم العمل على تجهيزها في عدد من القرى والبلدات بريف حمص الشمالي.

وتم أمس إخراج 33 حافلة تقل المئات من الإرهابيين وعائلاتهم عبر ممر الرستن باتجاه شمال سوريا بعد تسليم أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة تنفيذا للاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه في الأول من شهر أيار/ مايو الجاري.

ويقضي الاتفاق بإخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إلى المنطقة إضافة إلى فتح الطريق الدولي حمص — حماة وتأمينه من قبل وحدات الجيش.