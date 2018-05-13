ضابط سابق بـ"CIA": محمد بن سلمان "الأب الروحي" لحرب اليمن ويتفق مع "رعاة البقر" ضد إيران

قال ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" إن "رعاة البقر" يمتلكون قوة هائلة ويقودون العالم باتجاه الحرب مع إيران، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتفق معهم في الحشد ضد إيران.

وأضاف الضابط جون كيرياكو، في مقال نشره موقع "كونسرتيوم نيوز" الاستقصائي الأمريكي يوم 10 مايو/ أيار: "بعد 15 عاما قضيتها في العمل تعلمت أن الـ"سي آي إيه" يمكنها أن تشعل الحرب دون أن أن تكون لديهم خطة خاصة بأهداف الحرب النهائية"، مضيفا: "هم لا يمتلكون استراتيجية للخروج من الحرب بعد إشعالها".

وتابع: "في ربيع عام 2002، كنت أعمل في باكستان، حتى تم استدعائي إلى قيادة الـ"سي آي إيه" لإخباري أن البيت الأبيض اتخذ قرار غزو العراق منذ شهور، وأن واشنطن ستتظاهر بالذهب إلى مجلس الأمن الدولي لمطالبته باتخاذ قرار بهذا الشأن، رغم أنها اتخذت القرار فعليا لإسقاط نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين وإنشاء أكبر قاعدة جوية في العالم، جنوبي العراق".

وتابع: كيرياكو: "لم تمر فترة كبيرة حتى بدأ وزير الخارجية، في ذلك الحين، كولين باول، بجولة عالمية شملت أوروبا والشرق الأوسط والأمم المتحدة لحشد مواقف دولية تدعم خطة غزو العراق، بحجة امتلاكها سلاح دمار شامل وأنه أصبح خطرا لابد للعالم أن يتخلص منه في أقرب وقت".

سيناريو غزو العراق

ذكر ضابط الاستخبارات الأمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ظل يتحدث منذ عام 2016 عن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وتوج حديثه بقرار الانسحاب الذي أعلنه في 8 مايو الجاري، وأعلن أيضا استئناف العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن ما يحدث مع إيران يمثل تكرار للسيناريون الذي حدث مع العراق منذ عقدين من الزمان.

© REUTERS / Joshua Roberts 12 معلومة عن جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد

ولفت الضابط الأمريكي إلى أن ترامب بدأ مرحلة جديدة في سيناريو المواجهة مع إيران بالتغييرات داخل إدارته، التي جاءت باثنين من الصقور، الذين يطالبون بتغيير النظام في طهران، وهما مايك بومبيو، مدير الـ"سي آي إيه" السابق، الذي تولى وزارة الخارجية، وجون بولتون، سفير واشنطن في الأمم المتحدة السابق، الذي أصبح مستشارا للأمن القومي.

وأعتبر جون كيرياكو أن الفكر الذي يتبناه كلا الرجلين يخالف القانون الدولي.

وأضاف: "ربما يكون الشيء الأكثر إزعاجا في الوقت الحالي، هو التحالف بفعل الأمر الواقع، الذي تشارك فيه إسرائيل والسعودية، والإمارات، والبحرين، ضد إيران، للترويج لامتلاكها برنامج للأسلحة النووية"، مضيفا: "هناك تشابه بين ما يجري في الوقت الحالي وما قام به كولين باول، قبل 15 عاما، الذي قاد مجلس الأمن لإقرار أن العراق لديها برنامج نووي عسكري".

"The Coming War Against #Iran" by @JohnKiriakou former #CIA counterterrorism officer / senior investigator with the Senate Foreign Relations Committee. He served 23 months in prison opposing the Bush administration’s torture program https://t.co/fMC0lRswUT — CriticalWorldNews (@criticalWnews) May 13, 2018

ولفت كيرياكو إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، يمثل "الأب الروحي" لحرب اليمن، يتحدث عن التهديد الإيراني في كل جولة عالمية يقوم بها، مشيرا إلى أن ذات الأمر تتحدث عنه الإمارات والبحرين.

واستطرد: "كانت تلك كذبة"، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تمهد الطريق للحرب مع إيران، التي ستكون بتصريحات رنانة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التهديد الإيراني، تليها جولة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط وأوروبا، بالتوازي مع خطابات واستغاثات لإنقاذ أمريكا وحلفاءها من هذا الخطر، تقودها سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هالي.

وتابع: "ستكون المحصلة هي حشد السفن الحربية في شرق البحر المتوسط والخليج العربي قبل أن يتم إطلاق شرارة الحرب الأولى، التي ربما تندلع بصورة مفاجئة".