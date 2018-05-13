فك لغز الفيديو المثير للجدل في المباراة التي حضرها الملك سلمان

ووفقا لصحيفة "عاجل"، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن التحريات الأمنية كشفت أن الشخص الذي ظهر بالمقطع المتداول مواطن في العقد الثاني من العمر.
وأوضح القرشي أن المادة المذكورة يتم وضعها كغطاء على "فلاش" جهاز الجوال ويزداد لونها بريقا مع تشغيله للدلالة على شعار النادي.
يذكر أن المباراة التي حضرها العاهل السعودي الملك سلمان، انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.
معقول اللي يصير هذا— عادل المالكي (@adel_jedh) May 12, 2018
والا انا فاهم غلط #الفيصلي_الاتحاد#نهائي_كأس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/7bexse9miT
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)