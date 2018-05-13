فك لغز الفيديو المثير للجدل في المباراة التي حضرها الملك سلمان

كشفت شرطة منطقة مكة الكرمة، عن ملابسات لقطة تليفزيونية ظهر فيها شخص وهو يقوم بتوزيع مادة غير معلومة على عدد من الجماهير خلال مباراة نهائي كأس خادم الحرمين، بين الاتحاد والفيصلي.

ووفقا لصحيفة "عاجل"، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم عاطي بن عطية القرشي، أن التحريات الأمنية كشفت أن الشخص الذي ظهر بالمقطع المتداول مواطن في العقد الثاني من العمر.

وأكد القرشي أن المادة التي كان يقوم بتوزيعها هي ملصقات عاكسة تحمل لون وشعار النادي الذي تسانده الجماهير.

وأوضح القرشي أن المادة المذكورة يتم وضعها كغطاء على "فلاش" جهاز الجوال ويزداد لونها بريقا مع تشغيله للدلالة على شعار النادي.

يذكر أن المباراة التي حضرها العاهل السعودي الملك سلمان، انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف.