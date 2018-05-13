قادة ميدانيون: اشتباكات وقتال قريب ومباشر في الحجر الأسود جنوب دمشق

تقدمت وحدات من الجيش السوري، اليوم الأحد 13 مايو/ أيار، إلى نقاط جديدة في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود جنوب العاصمة، وذلك خلال عملياتها العسكرية ضد الإرهابيين في جنوب دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن مجموعات الاقتحام تتقدم على المحاور ذاتها، مطبقة على الإرهابيين وموقعة بين صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا التقدم يأتي في الوقت الذي تعمل فيه عناصر الهندسة على تحصين نقاط التثبيت في كتل الأبنية ومحيطها التي سيطرت عليها في الساعات الماضية.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin الجيش السوري يضيق الخناق على "داعش" في الحجر الأسود ويقترب من الحسم

ولفت مراسل "سانا" إلى أن سلاحي الجو والمدفعية نفذا ضربات دقيقة بالتنسيق مع قوات المشاة، التي تقتحم أوكار الارهابيين، وأسفرت عن تدمير العديد من تحصيناتهم وخنادقهم وطرق إمدادهم، مبينا أن الإرهابيين يستخدمون القناصات بشكل رئيسي، في محاولة يائسة منهم لتأخير تقدم جنود الجيش العربي السوري الذين خبروا كيفية التعامل معهم والقضاء عليهم.

وأكد قادة ميدانيون، من خطوط الاشتباك في حي الحجر الأسود، أن وحدات الجيش تنفذ تكتيكات قتالية ضد بؤر ونقاط تسلل الإرهابيين تخوض خلالها اشتباكات مباشرة وقتالا قريبا من شقة سكنية إلى أخرى ومن بناء إلى آخر مستخدمين الأسلحة الفردية والمناسبة.

ولفت القادة الميدانيون إلى أن المعنويات العالية للمقاتلين وتمرسهم في هذا النوع من القتال يسهم في تحقيق المزيد من التقدم وتحرير ما تبقى من مساحات تحت سيطرة الإرهابيين.

وذكروا أن "المعنويات المنهارة لدى الإرهابيين وقادتهم وخسارتهم الكثير من عوامل القوة في العديد والعتاد يظهر من خلال اعتمادهم الرئيسي على القناصين واستخدام الكثافة النارية فقط عند محاولة إيقاف تقدم وحدات الجيش في نقاط الاشتباك الأساسية على محاور القتال".