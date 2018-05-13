"التحالف العربي" يوضح حقيقة وأهداف التواجد السعودي في سقطرى

أعلن "التحالف العربي" الذي تقوده السعودية أن تواجد القوات السعودية في سقطرى يأتي ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية بهدف تدريب ومساندة القوات.

القاهرة — سبوتنيك. أعلن "التحالف العربي" لدعم الحكومة اليمنية، مساء اليوم الأحد، أن قوات سعودية وصلت إلى محافظة أرخبيل سقطرى اليمنية لمساندة القوات الحكومية، بعد أيام من التوترات بين تلك القوات وأخرى تابعة للإمارات.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف تأكيده "وصول قوات سعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية"، وأن "تواجد القوات السعودية لغرض التدريب والمساندة للقوات اليمنية ضمن التنسيق المشترك مع الحكومة اليمنية".

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وفي ثاني محاولة تبذلها الرياض لاحتواء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات العربية المتحدة، وصلت اليوم الأحد 13 مايو / أيار، لجنة عسكرية سعودية إلى جزيرة سقطرى جنوبي اليمن.

وأبلغ مصدر محلي في محافظة سقطرى، وكالة "سبوتنيك"، أن اللجنة العسكرية السعودية وصلت على متن طائرة تضم قائد القوات البحرية اليمنية اللواء عبدالله سالم النخعي، ومدير مكتب القائد الأعلى اللواء أحمد العقيلي.

ولفت المصدر إلى أن اللجنة ستشرف على عملية استلام وتسليم بين القوات اليمنية والإماراتية، التي من المتوقع أن تغادر الجزيرة.