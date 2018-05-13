عرض إيراني رسمي لأول مرة إلى قطر... ومسؤول: "تدافع عنا ضد الحصار"

قدمت جمهورية إيران عرضا إلى دولة قطر، وذلك خلال لقاء جمع مسؤولين من البلدين في العاصمة طهران، اليوم الأحد 13 مايو/أيار 2018.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني، مهدي تاج، خلال لقائه بالسفير القطري لدي طهران، علي بن حمد بن علي السليطي، إن قطر بإمكانها أن تستفيد من الإمكانيات والبنى التحتية المتوفرة في جزيرة كيش، جنوبي إيران، خلال بطولة كأس العالم 2022، وفقا لوكالة "إرنا" الإيرانية.

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وأشار إلى أن مجاورة قطر لجزيرة كيش يوفر أرضية ملائمة لإقامة المخيمات والتمرينات وحتي المسابقات في هذه الجزيرة الجميلة، لافتا إلى أن إقامة مسابقات بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر فرصة مناسبة جدا لكرة قدم آسيا لكي تقوم باستعراض كفاءاتها علي الصعيد العالمي.

وصرح بأنه على هذا الأساس، تم إجراء مباحثات تمهيدية حول استخدام الإمكانيات والمرافق المتوفرة في جزيرة كيش، خلال فترة مسابقات بطولة كأس العالم مع الاتحاد القطري لكرة القدم، ومسؤولي إقامة مسابقات بطولة كأس العالم 2022، على أن تعقد اجتماعات في غضون الأيام المقبلة لدراسة هذا الاقتراح.

من جانبه، أشاد السفير القطري باقتراح الاتحاد الإيراني لكرة القدم معبرا عن أمله في أن تستخدم قطر مرافق جزيرة كيش خلال استضافة كأس العالم 2022.

وفي سياق ذي صلة، أعلن مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد القطرية، أحمد آهن، عن رغبة بلاده في زيادة التعاون الاقتصادي مع إيران، قائلا إنه "وفقا للتخطيط المسبق، من المتوقع بلوغ حجم التبادل التجاري مع إيران بنهاية عام 2018 إلى مليار دولار"، بحسب الوكالة الإيرانية.

وأكد آهن الذي يتولى رئاسة هيئة الخبراء القطريين، اليوم الأحد، خلال الاجتماع السادس للجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران وقطر، ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري للبلدين كل عام بشكل ملحوظ.

وفيما أشار رئيس هيئة الخبراء القطريين، إلى دفاع إيران عن الحكومة القطرية أمام ما أسماه "الحصار الجائر" ضد بلاده قال آهن: "إنني أتقدم بالشكر للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعبا لوقوفها إلى جانبنا".