الطواقم الطبية تتمكن من إنقاذ حياة فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي

تمكنت الطواقم الطبية من إنقاذ حياة فلسطينية أصيبت برصاص الجيش الإسرائيلي مساء اليوم في شرق قطاع غزة ،ونقلها للعناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بحالة حرجة، وذلك بعد دقائق من أنباء عن وفاة المصابة.

رام الله — سبوتنيك. وكان ثلاثة فلسطينيون قد أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي قرب السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية عبر تطبيق التراسل واتساب، "الطواقم الطبية تتمكن من إنقاذ حياة الجريحة آلاء اسعد السوافيري 26 عاما، ونقلها للعناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي بحالة حرجة".

© AP Photo / Adel Hana "القسام" تتوعد إسرائيل بالرد على مقتل 6 من عناصرها في غزة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية على موقها الإلكتروني أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت وفدا طبيا حكوميا من دخول قطاع غزة".

وفي بيان صحفي لها أشارت فيه إلى أن "سلطات الاحتلال رفضت إصدار التصاريح اللازمة لأعضاء الوفد الطبي الذي شكله وزير الصحة، الدكتور جواد عواد، لمساعدة الطواقم الطبية في قطاع غزة.

وطالبت الوزارة المنظمات الدولية بالضغط على إسرائيل للسماح للطواقم الطبية الحكومية بالدخول إلى قطاع غزة لمساعدة الطواقم الطبية العاملة هناك.

وترى وزارة الصحة أن منع سلطات الاحتلال للطواقم الطبية من التوجه إلى قطاع غزة إصرار على حرمان الجرحى والمرضى في قطاع غزة من العلاج، حيث تمنعهم من الخروج لقطاع غزة لتلقي العلاج اللازم، وتمنع الطواقم الطبية من الدخول لغزة لعلاجهم في المشافي الحكومية.