مقتل 8 من قوات الرئيس اليمني بكمينين لـ"أنصار الله" في جيزان

قتل 8 من قوات الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، المدعوم بالتحالف العربي بقيادة السعودية، في كمين نصبه مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

صنعاء — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بمقتل 8 من قوات الرئيس اليمني هادي، المدعوم بقوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، في كمين نصبه مسلحو جماعة "أنصار الله" مساء اليوم الأحد.

وقال المصدر من وزارة الدفاع التي يديرها (الحوثيون) إن "مسلحي أنصار الله قصفوا اليوم الأحد بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تجمعات للجيش السعودي وأخرى لقوات هادي في الموسم والحثيرة بجيزان".

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وأضاف أن "كمينين نصبهما مسلحو أنصار الله بعبوتين ناسفتين لآليتين سعوديتين محملتين بقوات هادي، غرب موقع السديس في نجران، أسفرا عن إعطابهما ومصرع 8 كانوا على متنهما".

وأعلنت قوات الرئيس اليمني هادي، السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية.

ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد كتيبة محور البقع المقدم صالح جفيش، اليوم الأحد، "أن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم، تحرير الطريق الدولي الرابط بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع جماعة أنصار الله ".