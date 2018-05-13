اليمن: القوات الحكومية تسيطر على الطريق الدولي بين صعدة والجوف

أعلنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، السيطرة على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع السعودية.

صنعاء- سبوتنيك. ونقل موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" عن قائد كتيبة محور البقع المقدم صالح جفيش "أن قوات الجيش الوطني استكملت اليوم الأحد، تحرير الطريق الدولي الرابط بين سوق البقع في محافظة صعدة ومنطقة اليتمة التابعة لمحافظة الجوف بعد معارك ضارية مع ميليشيا الحوثي".

وأضاف "أن الجيش سيطر أيضاً على منطقة بير السلامي ومحطة التام الواقعتين على الطريق الدولي ذاته".

وأردف أن:

قوات اللواء حرس الحدود حرروا مواقع الحريرا، وتجاوزوا منطقة عرق الأبتر، ووصلوا إلى الطريق الدولي، مؤكدا، "مصرع 10 من عناصر المليشيا وجرح آخرين خلال المعارك التي شاركت فيها مدفعية التحالف العربي.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي الذي ينفذ، منذ 26 آذار/ مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل الحوثيين في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.