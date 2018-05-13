الحكيم: الحكومة العراقية القادمة يجب أن تكون ذات أغلبية وطنية

شدد رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، اليوم الأحد، على أهمية تشكيل حكومة عراقية بأغلبية وطنية، مؤكدا أن التيار الذي يتزعمه سيسهم في تشكيل الحكومة وفق الدستور.

بغداد -سبوتنيك. وبحسب بيان لمكتب الحكيم، استعرض تفاصيل لقائه بمبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد داعش، بريت مكغورك، فقد شدد الحكيم على "أهمية تشكيل حكومة الميدان بالأغلبية الوطنية ووفق التوقيتات الدستورية"، كما دعا "إلى تحقيق تطلعات الشعب، مؤكدا على القرار العراقي المستقل دون أي خضوع للتأثيرات الخارجية".

© Sputnik . Nazek Mohammed أرقام وملاحظات... نتائج انتخابات البرلمان جنوبي العراق(صور)

وقال الحكيم إن "تيار الحكمة الوطني سيمارس دوره الإيجابي الفاعل في سرعة تشكيل الحكومة وفق الأطر الدستورية وما تمليه مصلحة العراق وتطلعات الشعب"، لافتا إلى أن "إجراء الانتخابات في موعدها المحدد تعبير عن إصرار العراقيين على ترسيخ نظامهم الديمقراطي ورغبتهم ببناء وطنهم ومستقبلهم".

وجرت في العراق أمس، السبت، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 % بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الأولية غير الرسمية، فيما تؤكد مصادر في المفوضية إعلان النتائج النهائية يوم غد الاثنين.

وهذه هي الانتخابات الأولى التي تشهدها العراق منذ إعلان الحكومة استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وتنافس في الانتخابات في أنحاء العراق نحو 7187 مرشحا على 329 مقعدا في البرلمان.