"ائتلاف العبادي" يتصدر نتائج الانتخابات في مسقط رأس صدام حسين

أعلن مدير "ائتلاف النصر- مكتب صلاح الدين"، رائد محمد عبد الله، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الأحد، 13 مايو/ أيار، عن حصول الائتلاف على المرتبة الأولى بين القوائم والتحالفات، في نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس.

وأوضح عبد الله، أن "الائتلاف" الذي يترأسه، رئيس الحكومة الاتحادية، حيدر العبادي، نال أكثر الأصوات في مراكز الاقتراع بمحافظة صلاح الدين، شمالي بغداد.

وأضاف عبد الله: كما حصل رئيس ائتلاف النصر في محافظة صلاح الدين، النائب بدر الفحل، أيضا على المرتبة الأولى في النتائج من التصويت على الانتخابات البرلمانية في المحافظة.

© Sputnik . Nazek Mohammed أرقام وملاحظات... نتائج انتخابات البرلمان جنوبي العراق(صور)

موضحا أن المؤشرات الأولية، تفيد بأن الفحل، حل أولا على مستوى الائتلافات في صلاح الدين، وليس ائتلاف النصر فحسب.

وعدد عبد الله، تباعا الكتل والقوائم التي تلت ائتلاف النصر، في الفوز بالانتخابات وهي:

ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه، نائب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السابق، أياد علاوي، جاء ثانيا بعدد الأصوات في الاقتراع بعد النصر.

وفي المرتبة الثالثة، حل ائتلاف "قلعة الجماهير الوطنية" الذي يترأسه محافظ صلاح الدين، أحمد الجبوري، وبعده تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري، ثم "عراق الأرض"، وتأتي تباعا باقي القوائم، حسبما اختتم مدير ائتلاف النصر — مكتب صلاح الدين.

الجدير بالذكر، أن القوات العراقية، اقتلعت تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، في أواخر سبتمبر/ أيلول عام 2016، بالكامل من محافظة صلاح الدين "شمالي بغداد"، والتي تعتبر مسقط رأس رئيس النظام السابق، صدام حسين.

وفي وقت سابق من اليوم، حصلت "سبوتنيك" على نتائج جديدة من التصويت العام على الانتخابات البرلمانية التي جرت في عموم العراق، وإقليم كردستان، يوم أمس السبت، 12 مايو/ أيار، ومنها ثلاث محافظات حررت من قبضة "داعش" الإرهابي، وكذلك من أبرز مخيمات النازحين.

© Sputnik . Haidar Al Khalidi العراق... الحشد الشعبي يعلن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف مراكز اقتراع

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، نقلا عن مراقبين من المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، اليوم، بأسماء الكتل التي حصدت النسب الأكبر من المصوتين في الانتخابات البرلمانية، في محافظات "الأنبار، وصلاح الدين، وكركوك"، غربي البلاد، وشمال بغداد.

وحسب المراقبين الذين تحفظوا على ذكر أسمائهم، فإن الأنبار "المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق، غربا"، سجلت نسب تصويت متباينة أغلبها لقائمة "الأنبار هويتنا"، تلتها ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء، حيدر العبادي، وعابرون، والقرار العراقي، وائتلاف الوطنية التي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، أياد علاوي.

وفي محافظة صلاح الدين، شمال بغداد، حققت نسب فوز لائتلاف النصر، والوطنية، والقرار، والفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، أحد أبرز قادة الحشد الشعبي.

وسجلت كركوك، شمال بغداد أيضا، والتي تعتبر من أبرز المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز وإقليم كردستان، وهي من أغنى المدن بالنفط، نسب تصويت ذهبت أغلبها للقوى الكردية، تلتها الجبهة التركمانية، والتحالف العربي، وباب العرب، والفتح.

وعلمت مراسلتنا، من مراقب في مخيمات النازحين، في ناحية حمام العليل، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي البلاد، أن المخيم الرئيسي والمعروف باسم "مخيم حمام العليل 2"، أو المخيم الأمريكي، سجل توافد 2600 ناخب يوم أمس.

وجرت في العراق أمس، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 بالمئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الأولية غير الرسمية.