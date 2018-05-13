أنصار الله تقنص جنديا سعوديا في نجران ويقصفون مواقع بجيزان

قُتل جندي سعودي برصاص مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" اليمنية، اليوم الأحد 13 مايو/أيار، في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية لوكالة "سبوتنيك" أن "قناصي أنصار الله قتلوا اليوم الأحد جندياً سعودياً في رقابة مراش بنجران".

© Sputnik . AYEZ NURELDINE قتلى وجرحى من الجيش السعودي في هجمات لـ"أنصار الله"

وأشار إلى أن:

مسلحي الجماعة نفذوا قصفا بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات للجيش السعودي في موقع الغاوية وجبل إم بي سي بجيزان".

وأفاد المصدر بـ"إعطاب جرافة عسكرية سعودية بقذيفة مدفعية أطلقها أنصار الله على جبل إم بي سي في جيزان"، مضيفاً أن "قصفا مدفعيا مماثلاً نفذه مسلحو الجماعة على تجمع عسكري سعودي في موقع الشبكة بنجران".

وكانت وكالة الأنباء السعودية قد أعلنت مقتل جنديين من الجيش السعودي بمعارك حدودية مع مسلحي أنصار الله في جيزان ونجران، هما الرقيب حسن أحمد حبيبي عتودي، والعريف إبراهيم بن مرعي علي عسيري.

يذكر أن مواقع وتجمعات للجيش السعودي في المناطق الحدودية بجيزان ونجران وعسير تتعرض إلى عمليات استهداف ينفذها مسلحو جماعة أنصار الله تتنوع بين هجمات، وقنص، وقصف، وكمائن، كردٍ على العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن التي انطلقت في 26 مارس 2015.

وينفذ التحالف عمليات برية وجوية وبحرية ضد معاقل الحوثيين في اليمن، دعمًا لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من اليمنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.