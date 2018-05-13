بالفيديو... مجموعات اقتحام الجيش السوري تتقدم مطبقة على الإرهابيين شمال "الحجر الأسود"

في إطار توسعة نطاق سيطرتها في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود خلال عملياتها ضد الإرهابيين في جنوب دمشق، تتابع وحدات من الجيش السوري إلى نقاط جديدة.

وأفادت وكالة "سانا" بأن وحدات من الجيش حققت تقدما خلال عملياتها في ملاحقة فلول الإرهابيين في الحجر الأسود ووسعت نطاق سيطرتها لتشمل دوار البلدية وعدة كتل أبنية والوصول إلى تقاطع حي الجزيرة الرئيسي بعد تأمين مبنى الناحية وشركة الكهرباء.

وأشار مراسل "سانا" إلى أنه في الوقت الذي تعمل فيه عناصر الهندسة على تحصين نقاط التثبيت في كتل الأبنية ومحيطها التي سيطرت عليها في الساعات الماضية، تقوم مجموعات الاقتحام بالتقدم على المحاور ذاتها مطبقة على الإرهابيين موقعة بين صفوفهم خسائر بالأفراد والعتاد.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy قادة ميدانيون: اشتباكات وقتال قريب ومباشر في الحجر الأسود جنوب دمشق

وأشار قادة ميدانيون لمراسل الوكالة إلى أن المعنويات المنهارة لدى الإرهابيين وقادتهم وخسارتهم الكثير من عوامل القوة في العديد والعتاد يظهر من خلال اعتمادهم الرئيس على القناصين واستخدام الكثافة النارية فقط عند محاولة إيقاف تقدم وحدات الجيش في نقاط الاشتباك الاساسية على محاور القتال.

ودحرت وحدات الجيش، أمس السبت، الإرهابيين من مبنى مركز التطوير التربوي وعدد من كتل الأبنية في أقصى شمال غرب الحجر الأسود بعد اشتباكات عنيفة مع الإرهابيين في حين يواصل عناصر الجيش عملياتهم في المنطقة لتوسيع مساحة الأمان فيها وتأمين تثبيت نقاط جديدة تكون منطلقا لبدء عمليات جديدة على هذا المحور، بحسب "سانا".