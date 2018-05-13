اليمن: 19 غارة للتحالف على حجة وصعدة

كثف طيران التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن غاراته على محافظة حجة شمال غربي اليمن، بالتزامن مع شنه سلسلة غارات على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "إن طيران التحالف شن، يوم الأحد 13 مايو/أيار، على مديريتي حرض وميدي المحاذيتين لقطاع جيزان جنوب غربي السعودية بـ10 غارات".

وأضاف: "أن التحالف قصف محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بـ 9 غارات استهدفت 7 غارات منها منطقتي المهاذر والأزقول في مديرية سحار، وغارة على مديرية الظاهر وأخرى على منطقة المجازين في مران بمديرية حيدان أوقعت جريحين".

يذكر أن التحالف العربي بقيادة السعودية، يشن منذ 26 مارس 2015، غارات مكثفة على مواقع جماعة أنصار الله وحلفائهم، المسيطرين على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم شمال اليمن وخاصة محافظتي صعدة وحجة؛ في محاولة لمؤازرة قوات الجيش الموالية للرئيس هادي لانتزاع السيطرة على مجمل الأراضي اليمنية بعد سيطرة جماعة أنصار الله عليها في يناير 2015.