الاتحاد الأوروبي يبحث مع الجزائر أولويات الشراكة بين الطرفين

تنطلق، اليوم الاثنين، أعمال مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في بروكسل وستبحث الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أخر التطورات في المنطقة ومكافحة الإرهاب والتطرف، وسيتم التركيز على مسألة تنفيذ أولويات الشراكة الثنائية التي تم تبنيها في 13 مارس 2017.

أمستردام — سبوتنيك. وجاء في بيان صحفي صدر عن مجلس الاتحاد الأوروبي ونشر على موقعه الإلكتروني: "سيعقد في 14 مايو، مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر."

© REUTERS / RAMZI BOUDINA الجزائر تعلق على الاتهامات المغربية بتوفير ملجأ لـ"حزب الله" لتدريب البوليساريو

وأضاف: "سوف ينظر مجلس الشراكة في تنفيذ أولويات الشراكة بين ا لاتحاد الأوروبي والجزائر التي تم تبنيها في مجلس الشراكة السابق في 13 مارس 2017."

وتابع البيان: "

ما ستناقش الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل التطورات في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك سيتحدثون عن التعاون الإقليمي فضلاً عن منع ومكافحة الإرهاب والتطرف. وسيعقد مؤتمر صحفي في الساعة 12:30.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قد اعتمد مع الجزائر أولويات الشراكة في سياق العمل والتعاون بين الطرفين حتى عام 2020 حيث وضعت أولويات الشراكة إطارًا متجددًا للمشاركة السياسية وتعزيز التعاون وتم تعريفهم بالاتفاق المتبادل في سياق سياسة الجوار الأوروبية المنقحة والاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية. وتشمل أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر : الحوار السياسي، والحكم، وسيادة القانون، وتعزيز الحقوق الأساسية ؛ والتعاون، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك التجارة والوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة ؛ والطاقة والبيئة والتنمية المستدامة؛ والحوار الاستراتيجي والأمني ؛ والبعد الإنساني؛ بما في ذلك الحوار الثقافي والديني والهجرة والتنقل.