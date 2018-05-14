السودان يجري تعديلا وزاريا رئيسيا

وأشار فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، إلى أن التعديل الوزاري الذي أجازه المكتب القيادي سيعلن عنه رسميا اليوم الاثنين، بحسب وكالة "سونا".
وناقش اجتماع المكتب القيادي الوضع الاقتصادي ووجه بإجراء معالجات بجانب التأكيد على ضرورة الثقة في الجهاز المصرفي.
في سياق آخر، قال محمد شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية والتجارية، فإن علاقة بلاده مع السودان، متميزة وأزلية ولا توجد موانع لدفعها للأمام، لافتا إلى أنها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
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