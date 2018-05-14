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09:40 14 مايو/ أيار 2018
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    مدينة القدس

    تعزيزات أمنية إسرائيلية مشددة في الأراضي الفلسطينية لتأمين نقل السفارة الأمريكية

    © Sputnik . Boshra Al-Futiani
    العالم العربي
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    عززت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود من وجودها في القدس، وذلك في إطار تأمين احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عصر اليوم الاثنين.

    القدس — سبوتنيك. وبحسب قناة "آي 24" الإسرائيلية سينتشر نحو "2000 عنصر من قوى الأمن الإسرائيلية"، حيث فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط مبنى السفارة الأمريكية الذي سيفتتح عصر اليوم في حي أرنونا جنوبي القدس المحتلة، وقد أغلقت الشوارع المحيطة ونشرت قناصة على الأبنية والطرق القريبة.

    وستبدأ مراسيم افتتاح السفارة عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، بحضور وفد رسمي أمريكي رفيع المستوى يضم نحو 250 عضوا، يترأسه جون سوليفان نائب وزير الخارجية، ويضم ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن، والسفير في إسرائيل ديفيد فريدمان، والمبعوث للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وعشرات من أعضاء الكونغرس.

    بنيامين نتنياهو
    © AP Photo / Abir Sultan
    نتنياهو يؤكد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال أيام

    ومن المقرر أن يتخلل الحفل كلمة يلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر نظام الفيديو كونفرنس، كما سيلقي كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفليت كلمتين مقتضبتين أمام نحو ألف مدعو للحفل.

    وكان نتنياهو دعا دول العالم إلى نقل سفارات بلادهم إلى القدس، وقال في حفل استقبال للوفد الأمريكي أقيم في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الأحد: "إنني أدعو وأناشد جميع الدول لتتبع خطى الولايات المتحدة بنقل سفاراتها إلى القدس، فانقلوا سفاراتكم إلى القدس لأن ذلك يعزز السلام، لأنه يستحيل إحلال السلام المبني على أساس الأكاذيب".

    من ناحية أخرى، يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريوهات مختلفة على طول الحدود مع قطاع غزة وسط خشية من اقتحام الآلاف من سكان غزة السياج الأمني". وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك "تقديرات وتخوفات أمنية إسرائيلية من احتشاد مئات آلاف الغزيين عند السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة اختراق السياج الأمني الفاصل".

    وجدد الطيران الإسرائيلي رمي منشورات من الجو لسكان غزة يحذرهم فيها من المشاركة في الاحتجاجات، اليوم، ضمن "مسيرات العودة الكبرى" إحياء للذكرى السبعين "للنكبة الفلسطينية".

    وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي آفيخاي آدرعي في بيان له، صباح اليوم الاثنين 14 أيار/ مايو: "ألقت طائرات سلاح الجو قبل دقائق ومن جديد منشورات تحذيرية من الاقتراب إلى السياج الأمني، ومحاولة المساس به أو ارتكاب اعتداءات إرهابية".

    وأضاف أدرعي في بيانه: "جيش الدفاع يكرر تحذيره إلى سكان غزة من مغبة الاقتراب من السياج واستغلالهم كأداة بيد حماس".

    كما أكد أدرعي أن "جيش الدفاع جاهز لسيناريوهات عديدة ومصمم على حماية مواطني إسرائيل وسيادتها".

    ويتزامن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس مع إحياء الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية والداخل الفلسطيني وقطاع غزة، للذكرى السبعين "للنكبة الفلسطينية"، ومن المتوقع مشاركة فلسطينية واسعة في مسيرات تجوب المدن الفلسطينية وصولا إلى مكان التماس مع الجيش الإسرائيلي ووقوع صدامات، وذلك احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها، وإحياء لذكرى النكبة.

    انظر أيضا:

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    نقل السفارة الأمريكية إلى القدس, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, القدس, العالم, فلسطين
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