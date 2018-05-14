الحمد الله: القرارات الأمريكية تشجع إسرائيل على فرض "مخططات التهجير" على الفلسطينيين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، إنه على العالم أن يدرك بعد 70 عاما على نكبة الشعب الفلسطيني، أنه لا يمكن لأية قرارات أو ممارسات عنصرية أن تمحو شعبنا أو تقتلعه أو تسقط حقوقه التاريخية.

وأضاف الحمد الله: "كما نهضت هويتنا الوطنية من تحت الركام والحطام ومن منافي وآلام النكبة ووحدت شعبنا في كافة أماكن تواجده، فإنها ستقف اليوم في وجه محاولات اقتلاع الوجود الفلسطيني وتزييف التاريخ، لتؤكد على صيرورة النضال حتى الخلاص من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

© REUTERS / Hamad I Mohammed قرقاش يعلق على موقف السعودية من فلسطين

وأكد الحمد الله أن القرارات الأمريكية "وابتزازها للأونروا"، شجعت إسرائيل على فرض مخططات تهجير و مواجهة المسيرات الشعبية السلمية في قطاع غزة "المكلوم بالرصاص والقنص".

وأضاف أن مواقف إسرائيل تزيد الالتفاف حول الرئيس محمود عباس في "مواقفه الصلبة الرافضة للتنازل عن حقوق شعبنا المتأصلة عبر التاريخ والقوانين".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشعب الفلسطيني: "يطوي في الوطن والشتات، سبعة عقود كاملة على مأساة تشريده واقتلاعه من أرضه، هي عمر التغريبة والمعاناة الفلسطينية وعمر الأمل والتشبث بالوطن وبحلم وحق العودة إليه."

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تنفيذها تظاهرات ومسيرات، اليوم، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في وقت ستنظم فيه مسيرات وتظاهرات صوب السياج الحدودي الفاصل أيضا غدا الثلاثاء بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين ذكرى النكبة السبعين.