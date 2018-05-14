لبنان: توقيف شقيقين ينتميان إلى "داعش"

تمكنت مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، من توقيف شقيقين من الجنسية السورية ينتميان إلى تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

بيروت – سبوتنيك . وأشارت الوكالة إلى أن "مديرية المخابرات في الجيش اللبناني تمكنت بعد عمليات رصد وتعقب من توقيف السوري (م.عثمان) في محلة الشواغير في الهرمل (شمال شرق) فجراً، برفقة شقيقه محمد بعد ورود معلومات سابقة عن تحركات مشبوهة له وعلاقته بمهربين سلاح ومتفجرات".

وأضافت الوكالة الرسمية أنه "تم العثور في الهاتف الشخصي (للموقوف) على صور له أثناء مشاركته في القتال في صفوف تنظيم داعش"، مشيرة إلى أنه "اعترف بأنه أحد عناصر التنظيم فيما يعمل أخوه في تهريب الأشخاص والسلاح".