المتصدران لنتائج الانتخابات العراقية وتوقعات تحالفهما لتولي الحكومة

ألمح المحلل السياسي العراقي البارز، أحمد الأبيض، في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى تصدر "ائتلاف وتحالف النصر"، نتائج التصويت على الانتخابات البرلمانية التي جرت في عموم البلاد.

ويقول الأبيض، عن النتائج والكتل الفائزة في التصويت:

"هناك مؤشرات أن ائتلاف النصر، الذي يتزعمه رئيس الحكومة، حيدر العبادي، متقدما على باقي القوائم والتحالفات السياسية، في نتائج التصويت على الانتخابات، ومن بعده يأتي تحالف سائرون "المدعوم من التيار الصدري".

وأضاف الأبيض، أن التقديرات التي كانت تعطي قوائم "الفتح الذي يترأسه الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري"، وائتلاف دولة القانون "الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي"، جعلتهم يتفاجئون.

وأكمل، مبينا "بشكل أو بأخر أن الخطة التي كانت موضوعة وهي أن يكون لإيران دور كبير، يبدو أنها تزعزعت، وبالتالي القوة غير المحسوبة على إيران، وحتى التحالف الديمقراطي بزعامة مسعود البارزاني، حصل على نتائج جيدة في الانتخابات، وائتلاف النصر وحتى سائرون، يعني أن هناك تحول، وسنرى النتائج غدا".

ويشير الأبيض، متداركا" لكن التقديرات تقول إن النصر، قد يحصل على نحو (60-50) معقدا في البرلمان، وهذا جيد إذا التيار الصدري حصل على (40-35) مقعد، وممكن أن يذهبان إلى تشكيل تحالف جديد يتولى منه العبادي الحكومة مرة أخرى، لكن أيضا هناك التزامات أمريكية كبيرة على هذه الحكومة الجديدة".

وعن ما هي الالتزامات الأمريكية، على الحكومة العراقية الجديدة التي ستشكل، أوضحها الأبيض:

"تشكيل مؤسسات في الدولة حقيقة، وإنهاء دور السلاح، والميليشيات، والعمل على تفعيل الاقتصاد العراقي من خلال شراكة حقيقة مع أمريكا، ومحاسبة الفاسدين، وغيرها، سيعد العبادي الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذها، معبرا "ولا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الليانة".

وجرت في العراق انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 % بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات.