مسيرة "الفوج الخالد" في بيروت (صور + فيديو)

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت مسيرة "الفوج الخالد"، يوم الأحد، لإحياء ذكرى حماة الوطن السوفياتي الذين خاضوا الحرب الوطنية العظمى ضد الفاشية.

وبمناسبة الذكرى الـ73 للنصر على الفاشية، انطلق موكب "الفوج الخالد" من كنيسة يوحنا المعمدان في بيروت باتجاه "المركز الثقافي الروسي"، حيث حمل المشاركون فيه الأعلام الروسية وصور من خاضوا الحرب الوطنية العظمى، مرددين أغاني وشعارات وطنية.

© Sputnik . الفوج الخالد في بيروت

وبهذه المناسبة قال رئيس المركز الثقافي الروسي في بيروت فاديم زايتشيكوف لـ"سبوتنيك":"نحن بدأنا الاحتفالات بعيد النصر الذي يعد من أهم الاحتفالات في روسيا، في يوم 4 أيار/مايو، في مدينة صور، ونظمنا احتفالات في المدن التي فيها الجالية الروسية كبيرة".

وأضاف: "اليوم مسيرة للجالية الروسية ولخريجي الجامعات الروسية والجميع يحمل صورا لأجدادنا الذين خاضوا الحرب العالمية الثانية وهذا مهم جداً حتى نذكر أجيالنا، وسنكمل البرنامج بمسرحية ومباراة لكرة القدم واحتفال كبير بهذه المناسبة"، مشيراً إلى أن هذه النشاطات يتم تنظيمها مع جمعية متخرجي الاتحاد السوفياتي.

من جهته قال الدكتور علي قبيسي الذي شارك في المسيرة لـ"سبوتنيك":"هذه المسيرة مهمة جداً وهي تخليد للشهداء الذين قدموا حياتهم لإنقاذ البشرية من الفاشية، وتخليد هؤلاء الأشخاص مهم جداً للتذكير بأن نكون موحدين ضد الإرهاب والفاشيين الجدد".

© Sputnik . الفوج الخالد في بيروت

وتقول مارينا وهي من الجالية الروسية في لبنان: "هذه الحرب التي ربحناها ننقلها من جيل إلى جيل، لأولادنا ولأولاد أولادنا لتبقى الذكرى ولكي لا ننساها، وبهذه المسيرة نحمل صور أجدادنا الذين كانوا موجودين في الحرب، ولنؤكد أننا لا نريد أن تحدث مرة ثانية ولتبقى هذه الذكرى خالدة".

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik .

الفوج الخالد في بيروت © Sputnik . 1 / 10 © Sputnik . الفوج الخالد في بيروت

بدوره اعتبر الدكتور نجيب حيدر أن"هذه المسيرة للتذكير بأن الشعب الروسي والاتحاد السوفياتي انتصر في الحرب العالمية الثانية على الفاشية والنازية، وهي تكملة مسيرة لإسماع صوت للعالم أجمع أن الشعب الروسي والاتحاد السوفياتي قومية تحب السلام وداعمة لكل حركات التحرر العالمية والعربية".