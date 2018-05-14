العراق: الإعدام لإرهابي أقدم على "ذبح" دبلوماسي روسي

قضت محكمة عراقية، اليوم الاثنين 14 مايو/أيار، بالإعدام شنقا حتى الموت، بحق أحد الإرهابيين، لقيامة بعملية "نحر" أحد الدبلوماسيين الروس في العراق.

© Sputnik . Sergey Pivovarov مدفعية "صدام" تعود لخدمة العراق

وأعلن المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، ظهر اليوم، أن "المحكمة الجنائية المركزية حكمت بالإعدام بحق أحد الإرهابيين أدين بقيامه بنحر أحد الدبلوماسيين الروس في العراق عام ألفين وستة".

وأوضح بيرقدار أن "المتهم اعترف بخطف أربعة أجانب مع مجموعة مسلحة"، مبينا أن "اثنين من المجنى عليهم تم قتلهم بإطلاق النار عليهم، فيما تم ذبح الاثنان الآخران".

وأكد المتحدث الرسمي بإسم مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "الإرهابي اشترك بعملية الذبح بحق أحد الدبلوماسيين الروس وبعدها قام مع مجموعته المسلحة بالتخلص من الجثث برميها في نهر دجلة"، منوها إلى أن "الحكم بحق الإرهابي صدر وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب.

وأعلن العراق، في 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تحرير جميع الأراضي التي احتلها تنظيم "داعش" منذ حزيران/ يونيو 2014، باحتفال عسكري كبير، وأسدل الستار عن مرحلة مهمة في تاريخه شهدت تهجير نحو 5 ملايين نازح من ديارهم ودمارا كبيرا في البنى التحتية والسكنية في مساحات شاسعة من أراضيه، فضلا عن مقتل آلاف من المدنيين قبل وأثناء العمليات العسكرية للتحرير.