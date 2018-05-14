أردوغان: أمريكا خسرت دور الوساطة في الشرق الأوسط بنقل سفارتها للقدس

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة خسرت دورها كوسيط في منطقة الشرق الأوسط بنقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس.

وأضاف أردوغان، في كلمة بمؤسسة تشاتهام هاوس البريطانية: "اختارت الولايات المتحدة بخطوتها الأخيرة أن تكون جزءا من المشكلة لا الحل وخسرت دور الوساطة في عملية السلام"، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / Goran Tomasevic السفير الأمريكي يتيح أول نظرة على مجمع السفارة الجديد في القدس (فيديو)

وتنقل الولايات المتحدة سفارتها، اليوم، رسميا من تل أبيب إلى القدس في خطوة أسعدت إسرائيل وأغضبت الفلسطينيين.

وكانت الفصائل الفلسطينية أعلنت عن تنفيذها تظاهرات ومسيرات، اليوم، تنديدا بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، في وقت ستنظم فيه مسيرات وتظاهرات صوب السياج الحدودي الفاصل أيضا يوم الخامس عشر مِن الشهر الجاري بالتزامن مع إحياء الفلسطينيين لذكرى النكبة السبعين.

وقال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي،​ ​أفيخاي أدرعي​، اليوم الأحد 13 مايو/ أيار، إننا لن نسمح باجتياز السياج الأمني أو المساس به.

وأضاف في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "سنفعل ما لم تتوقعوه للحفاظ على أمن ​إسرائيل​ ومواطنيها، وقد أُعذر من أنذر".