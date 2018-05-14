مقتل 7 فلسطينيين وإصابة أكثر من 500 برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة

قتل 9 فلسطينين وأصيب أكثر من 512 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين في مسيرات الذكرى الـ70 للنكبة، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأعلنت نقابة الصحفيين عن إصابة 6 من الصحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي، على طول الشريط الحدودي في قطاع غزة.

وتحتفل إسرائيل، اليوم الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسي، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل.

وأوردت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قائمة تضم 32 دولة سيشارك ممثلوها في احتفالات إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، المقرر له غدا الاثنين، بحضورإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد يضم 250 عضوا بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.