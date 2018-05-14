فلسطين تطالب بوقف "المجزرة" الإسرائيلية في قطاع غزة

وجهت فلسطين نداء إلى المجتمع الدولي من أجل التحرك ضد ما وصفته بـ"المجزرة" التي ترتكبها إسرائيل ضد المتظاهرين على الحدود بين غزة وإسرائيل.

القدس — سبوتنيك. ووجه وزير الصحة الفلسطيني، الدكتور جواد عوتد، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار، نداء عاجلا إلى دول العالم ومنظماته للعمل على وقف، ما وصفها، بالـ"مجزرة" التي تقترفها إسرائيل ضد المتظاهرين على الشريط الحدودي الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وقال بيان لوزارة الصحة الفلسطينية اليوم: "أطلق وزير الصحة الدكتور جواد عواد، نداء عاجلا لجميع دول العالم ومنظماته للعمل على إيقاف المجزرة التي ترتكبها إسرائيل حاليا ضد المتظاهرين العزل على الشريط الحدود لقطاع غزة".

وأضاف عواد أن "على جميع دول العالم التي تتغنى وتدعم حقوق الإنسان، الوقوف بشكل جدي لحماية المدنيين العزل، كما طالب منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للعمل على كبح جماح آلة القتل الإسرائيلية".

وأشار وزير الصحة إلى أن "عدد الشهداء والمصابين في ازدياد مضطرد، وهو مؤشر خطير يكشف عن نية إسرائيلية لإيقاع أكبر قدر من الضحايا في صفوف المتظاهرين المدنيين".

ارتفع عدد القتلى من الفلسطينيين إلى 16، ووصل عدد المصابين إلى 900 آخرين، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.