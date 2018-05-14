أبو الغيط يهنئ العراق بإجراء الانتخابات البرلمانية

هنأ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، العراق رئيسا وحكومة وشعبا، بمناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية بنجاح، باعتبارها أول انتخابات تجرى بعد الإعلان عن تحرير كامل الأراضي العراقية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشاد الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان صحفي وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الاثنين، 14 مايو/آيار بإجراء الانتخابات، معربا عن الأمل في أن تفضي إلى تشكيل حكومة في المواعيد الدستورية المحددة تعمل علي ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز روح المواطنة والمصالحة الوطنية بما يضمن وحدة واستقرار العراق، وكذلك الشروع في إعادة الاعمار بالشكل الذي يتيح عودة جميع النازحين إلى ديارهم في المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وأكد المتحدث الرسمي مجددا دعم الجامعة وتضامنها مع العراق في مواجهته للتحديات الأمنية والتنموية الكبري، وتأييدها لوحدته وسيادته، واستقراره وللجهود المبذولة لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب بما يتيح سرعة عودة النازحين إلى ديارهم.

وجرت في العراق، يوم السبت، انتخابات لاختيار برلمان جديد بنسبة مشاركة بلغت 44.52 في المئة بحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في البلاد وسط شكوك واتهامات من قوى سياسية عدة بحدوث عمليات تزوير وتلاعب بالأصوات في النتائج الأولية غير الرسمية.

وهي الانتخابات الأولى التي شهدتها العراق منذ إعلان الحكومة استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتنافس في الانتخابات في أنحاء العراق نحو 7187 مرشحا على 329 مقعدا في البرلمان.